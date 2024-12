Každý gól za vyše tisíc eur. Niké liga prichádza s projektom, ktorý pomôže deťom

Niké liga pokrýva skoro celé územie našej republiky a spomínaný projekt sa bude realizovať v štyroch tematických kolách na všetkých štadiónoch do konca sezóny 2024/25,“ informoval prezident ÚLK Ivan Kozák.

"Jedným z našich cieľov je, aby sme spoločne s futbalovými klubmi pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozhodli sme sa našu spoločnú aktivitu rozšíriť a zapojiť do pomoci čo najviac ľudí. Konkrétne v prvom tematickom kole Skóruj! dostane za každý gól Občianske združenie Klub detskej nádeje sumu 1200 eur,“ uviedol generálny riaditeľ Niké Roman Berger.

"V tejto organizácii sme všetci iba dobrovoľníci, venujeme sa tomu v rámci nášho voľného času popri zamestnaní, takže nikto z nás za to nemá stály príjem. Všetky finančné prostriedky, ktoré máme, používame pre deti," vysvetlila.

Pomôcť môže aj každý osobitne. "Ľudia nás nájdu na stránke kdn.sk, kde si vedia nájsť rôzne formy pomoci. Napríklad môžu prispieť priamo na účet, vedia poskytnúť svoje dve percentá z dane alebo sa vedia stať aj dobrovoľníkmi a môžu spríjemňovať pobyt hospitalizovaným deťom v nemocnici v Bratislave, Trnave, Prešove a Považskej Bystrici," dodala Gažová.

Berger: Športu za veľa vďačíme

Šéf najväčšej slovenskej stávkovej spoločnosti si uvedomuje, že spojenie hazardu a spoločensky zodpovedných aktivít môže niekto vnímať ako problém, ale verí, že sa tento pohľad postupne mení.

"Ako stávková kancelária sme prepojení so športom a za veľa športu vďačíme. Niké založilo Fond pre budúcnosť športu. Za každý podaný tiket do neho putuje jeden cent. Niekomu to možno príde málo, ale už sme takto vyzbierali tri a pol milióna eur.