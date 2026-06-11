Prelomová dohoda. Profesionálni futbalisti budú mať zastúpenie v štruktúrach FIFA

Profesionálni futbalisti budú odteraz zastúpení na zasadnutiach Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), oznámila to hráčska únia FIFPRO.
Dohoda s globálnym riadiacim orgánom futbalu nadobúda účinnosť okamžite, teda už pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
Zástupcovia profifutbalistov budú pôsobiť v rámci Futbalového tribunálu, justičných orgánov FIFA, viacerých stálych výborov aj podvýboru pre ľudské práva a udržateľnosť, čo odráža spoločný záväzok zabezpečiť, aby hlas hráčov bol v rozhodovacích procesoch FIFA dostatočne zastúpený.
Dohoda ďalej umožní, aby FIFPRO mala zastúpenie v Rade FIFA ako pozorovateľ s právom prejavu.
FIFPRO bude spolupracovať s FIFA na otázkach blaha hráčov, medzinárodného zápasového kalendára a systému prestupov - témach, na ktorých sa organizácie často nezhodovali.
Súčasťou dohody je aj stiahnutie právnych konaní podaných FIFPRO, jej kontinentálnymi divíziami a členskými úniami proti FIFA.
V októbri 2024 podala FIFPRO sťažnosť Európskej komisii týkajúca sa kalendára, kde poukázala na narastajúce pracovné zaťaženie profesionálnych hráčov.