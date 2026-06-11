Prelomová dohoda. Profesionálni futbalisti budú mať zastúpenie v štruktúrach FIFA

(Autor: FIFPRO)
SITA|11. jún 2026 o 16:10
ShareTweet0

Hráči budú mať novú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia.

Profesionálni futbalisti budú odteraz zastúpení na zasadnutiach Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), oznámila to hráčska únia FIFPRO.

Dohoda s globálnym riadiacim orgánom futbalu nadobúda účinnosť okamžite, teda už pred začiatkom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku.

Zástupcovia profifutbalistov budú pôsobiť v rámci Futbalového tribunálu, justičných orgánov FIFA, viacerých stálych výborov aj podvýboru pre ľudské práva a udržateľnosť, čo odráža spoločný záväzok zabezpečiť, aby hlas hráčov bol v rozhodovacích procesoch FIFA dostatočne zastúpený.

Dohoda ďalej umožní, aby FIFPRO mala zastúpenie v Rade FIFA ako pozorovateľ s právom prejavu.

FIFPRO bude spolupracovať s FIFA na otázkach blaha hráčov, medzinárodného zápasového kalendára a systému prestupov - témach, na ktorých sa organizácie často nezhodovali.

Súčasťou dohody je aj stiahnutie právnych konaní podaných FIFPRO, jej kontinentálnymi divíziami a členskými úniami proti FIFA.

V októbri 2024 podala FIFPRO sťažnosť Európskej komisii týkajúca sa kalendára, kde poukázala na narastajúce pracovné zaťaženie profesionálnych hráčov.

Reprezentácie

Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo).
Na archívnej snímke z 13. októbra 2025 nemecký futbalista Nick Woltemade (vľavo).
Štedré gesto od nemeckých reprezentantov. Fanúšikom preplatia drahé cestovné
dnes 17:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Prelomová dohoda. Profesionálni futbalisti budú mať zastúpenie v štruktúrach FIFA