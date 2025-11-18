Japonsko v príprave hladko zdolalo Bolíviu, uspela aj Kórejská republika

BRATISLAVA. Futbalisti Japonska vyhrali v utorkovom prípravnom stretnutí nad Bolíviou hladko 3:0.
V Tokiu sa o góly domácich postarali Daiči Kamada, Šuto Mačino a Keito Nakamura. Japonci už majú istú účasť na budúcoročných MS, Bolívia bude v marci hrať interkontinentálnu baráž.
V súboji dvoch istých účastníkov svetového šampionátu vyhrala Kórejská republika v Soule nad Ghanou 1:0, rozhodujúci gól zaznamenal v druhom polčase Lee Tae-Seok.
Uzbekistan remizoval s Iránom 0:0, Saudská Arábia prehrala s Alžírskom 0:2.
prípravné medzištátne zápasy:
Japonsko - Bolívia 3:0 (1:0)
Góly: 4. Kamada, 72. Mačino, 78. Nakamura
Kórejská republika - Ghana 1:0 (0:0)
Gól: 63. Lee Tae-Seok
Uzbekistan - Irán 0:0
ČK: 69. Chusanov (Uzb.)
Saudská Arábia - Alžírsko 0:2 (0:0)
Góly: 75. Mahrez (z 11 m), 86. Belghali
Cyprus - Estónsko 2:4 (1:1)
Góly: 16. Andreou, 48. Kakoullis - 78., 83. a 87. Sappinen, 44. Kyprianou (vlastný)
Faerské Ostrovy - Kazachstan 1:0 (1:0)
Gól: 25. Knudsen
Čile - Peru 2:1 (0:0)
Góly: 53. Loyola, 60. Osorio - 34. Valera (z 11 m), ČK: 32.