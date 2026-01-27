Prezident Španielskej federácie má o finále MS jasno. Podľa neho ich už FIFA uistila

Na snímke španielski futbalisti oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jan 2026 o 14:21
Prevažná časť MS 2030 sa bude konať v Španielsku, v Maroku a v Portugalsku.

Prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzan uviedol, že finále MS 2030 sa uskutoční v Španielsku. Riadiaci orgán svetového futbalu FIFA zatiaľ túto informáciu nepotvrdil.

Svetový šampionát sa bude o štyri roky konať šiestich krajinách, pričom sa očakáva, že finálové dejisko bude známe po nadchádzajúcich MS 2026 v USA. Mexiku a Kanade (11. júna – 19. júla).

Podľa španielskych médií nešlo v podaní Louzana o konštatovanie zatiaľ nezverejnenej informácie, ale iba o jeho želanie. „FIFA nás už uistila, že žiadne rozhodnutie ohľadom MS 2030 nebude prijaté pred skončením MS 2026,“ povedal novinár Cadena Ser Anton Meana.

Prevažná časť MS 2030 sa bude konať v Španielsku, v Maroku a v Portugalsku. Na počesť stého výročia prvých MS z roku 1930 sa otvárací zápas uskutoční v Uruguaji. Po jednom dueli uvidia aj diváci v Argentíne a v Paraguaji.

Reprezentácie

dnes 14:21
