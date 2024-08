Plzeň čaká náročná prekážka. Tréner vyzdvihol slovenského brankára

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň chcú zdolať v úvodnom zápase play off Európskej ligy (EL) škótsky Heart of Midlothian a priblížiť sa k postupu do hlavnej fázy súťaže.

K oporám českého tímu by mali patriť aj slovenský brankár Marián Tvrdoň a krídelník Erik Jirka.

Tréner Miroslav Koubek očakáva ťažký duel proti kvalitnému súperovi. "Už som ich sledoval, sú dobrí. Bude to dôležitý zápas," uviedol kormidelník, ktorý po nedeľňajšom víťaznom stretnutí (3:0) na ihrisku Dynama České Budějovice vyzdvihol hlavne Tvrdoňa.