Slovinci sú iný kaliber, varuje Weiss. Prestup Matka? S Celje sa ťažko vyjednáva

Slovinci spravili to isté. Chceli si podrobne naštudovať hru slovenského majstra.

Po postupe cez Strugu priznal, že do Slovinska meral cestu jeho kolega z lavičky. „Poslal som na ich zápas asistenta Ľuboša Benkovského,” spomenul Weiss.

Oproti prvému predkolu sa kvalita súperov rapídne zvýšila. Uvedomuje si to aj Weiss: „Náš cieľ je samozrejme postúpiť, no Celje je iný kaliber,” ozrejmil.

„Celje poslalo do Bratislavy analytika na prvý zápas proti Struge, zatiaľ čo zvyšok realizačného tímu cestoval do Estónska na duel proti Flore,” povedal pre Sportnet expert na slovinského majstra Marko Cirman, reportér z RTV Slovenija.

„Išlo by o obrovský úspech pre klub aj slovinský futbal vzhľadom na koeficient,” vraví slovinský expert Marko Cirman.

Pre slovinský klub by bol postup do ďalšieho kola kvalifikácie príjemným prekvapením.

Celje podľa jeho slov túži po postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov. „Prezident klubu Valerij Kolotilo si želá postup do akejkoľvek európskej súťaže, no jeho najväčším snom je Liga majstrov,” vysvetlil.

V minulom ročníku sa Celje prebojovalo až do play-off o postup do Konferenčnej ligy, keď mu v ceste stál už len Maccabi Tel Aviv, ktorý ho v dvojzápase zdolal.

Teraz je v lukratívnejšej pozícii: „Ako šampión slovinskej ligy má klub oveľa lepšiu príležitosť dostať sa do jednej z európskych súťaží,” dodal Cirman.