Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov štartujú štyrmi duelmi, titul obhajujú Nemci

V prípade, že sa do semifinále dostane Anglicko, ktoré nie je člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV), bude sa konať olympijská kvalifikácia, do ktorej sa zapoja 2. a 3. tím z rebríčka druhých mužstiev.

Obhajcovia titulu Nemci vstúpia do turnaja s cieľom získať štvrtý titul na ME do 21 rokov. Na predošlých troch šampionátoch sa zakaždým dostali do finále.

Pred dvomi rokmi zdolali vo finálovom súboji Portugalsko 1:0. Najúspešnejšie krajiny na ME "21" sú s piatimi prvenstvami Taliani a Španieli.

Šampionát sa začne tromi zápasmi skupín A a B o 18.00 SELČ, v stredu je na programe aj duel Rumunsko - Španielsko o 20.45.