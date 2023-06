Slováci absolvovali náročný presun, vo Vaduze s cieľom potvrdiť body z Islandu

V utorok 20. júna bude v lichtenštajnskom Vaduze vysoko pravdepodobne dobýjať defenzívu outsidera J-skupiny kvalifikácie ME 2024, nad ktorým vyhrať je povinnosť, akýkoľvek iný výsledok by znamenal blamáž.

Na vedúce Portugalsko majú dvojbodové manko, no keďže na šampionát do Nemecka postúpia prvé dva tímy zo skupiny, dôležitejšie ako stíhať majstrov Európy z 2016 je snažiť sa vzďaľovať Bosne a Hercegovine a Islandu, čo sa im v sobotu podarilo.

Na druhý deň po triumfe na Islande čakal slovenskú výpravu tranzitný deň. Presun autobusom do Keflavíku, štvorhodinový let do nemeckého Friedrichshafenu a odtiaľ ďalší autobusový transfer do rakúskeho Dornbirnu.

Do postelí sa tak hráči dostali až okolo polnoci, dôkladná regenerácia bola preto teraz ešte väčšia nutnosť ako obvykle. V minulosti sa už slovenskí futbalisti vo Vaduze popálili.

V kvalifikácii MS 2014 tu remizovali 1:1, keď aspoň bod zachránil Ján Ďurica. Vtedajšie zakopnutie na trpaslíkovi si odskákala trénerská dvojica Stanislav Griga - Michal Hipp, ktorá už v ďalšom zápase mužstvo neviedla.