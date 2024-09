Slováci sú v pozícii jasného favorita. Treba to potvrdiť na ihrisku, hovorí Bénes

Zverenci trénera Francesca Calzonu chcú ísť naspäť do B-divízie, z ktorej vypadli v roku 2020.

Zaradení boli na základe výkonu z predošlej edície, kde obsadili vo svojej skupine tretie miesto so siedmimi bodmi a práve nepresvedčivé výkony v tejto súťaži viedli k príchodu terajšieho trénera Calzonu.

Talian doviedol tím k najlepšiemu výsledku na veľkom turnaji vôbec, keď so Slovákmi postúpil do osemfinále majstrovstiev Európy.

Teraz musia kvalitu potvrdiť aj v konkurencii Švédska, Azerbajdžanu a spomínaného Estónska.

Bénes: Kvalitu treba potvrdiť na ihrisku

"Teším sa, je to nová sezóna v reprezentácii. Možno nás čakajú súperi, ktorí nie sú takí úspešní. Sme síce papierovo lepší tím, ale ja si myslím, že to treba potvrdiť na ihrisku. To je náš cieľ," povedal stredopoliar László Bénes.