Štvrté kolo s viacerými šlágrami. Xabi Alonso sa vracia do Liverpoolu, Bayern musí zabrať naplno

Aj vlaňajší majster Bundesligy Leverkusen úspešne vstúpil do LM, v ktorej má zatiaľ sedem bodov za dve víťazstvá a nedávnu remízu v Breste.

Gólovo najlepšie skóre však majú hráči Manchestru City, ktorí v uplynulých dvoch dueloch strelil celkovo 9 gólov.

Na ihrisku portugalského Sportingu budú v pozícii favorita, no aj domáci patria k tímom, ktoré úspešne začali skupinovú fázu. Zatiaľ majú na konte sedem bodov.

K tímom, ktoré by sa radi umiestnili do ôsmeho miesta znamenajúceho priamu účasť v osemfinále, patrí aj Bayern Mníchov, no ten zatiaľ zaostáva za očakávaniami.

Po vysokom víťazstve nad Dinamom Záhreb (9:2) prišli prehry v Aston Ville (0:1) aj v Barcelone (1:2).

Odvrátiť tretiu prehru po sebe sa zverenci Vincenta Kompanyho pokúsia doma proti Benfice, ktorá má po troch zápasoch šesť bodov.