Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 11. kola MONACObet ligy medzi Prešovom a Šamorínom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



FC TATRAN Prešov



Minulý víkend mala liga plánovanú reprezentačnú prestávku, ale hráči Prešova museli ísť do práce. Čakala na nich dohrávka 6. kola z augusta v Humennom. Tatran sa celý zápas trápil, ale napokon vyhral gólom Stanislava Olejníka z 90. minúty. Prešovčania si upevnili čelo tabuľky, ale pod nimi je to naďalej mimoriadne nahustené.



FC ŠTK 1914 Šamorín



Aj hostia zo Šamorína predošlú sobotu nelenili. Za dohrávkou 7. kola vycestovali do Púchova. Očakával sa vyrovnaný súboj, ale Šamorín prehral 1:3.