Máme málo mladých hráčov i rozhodcov. Havrilla odkrýva aj ďalšie témy

V ostatných súťažiach VsFZ takisto došlo k zmenám, tie však neboli také početné. Do najnižších súťaží nám pribudli viaceré kluby, ktoré vlani nevyhrali svoje súťaže. Zaradené do nich boli ako družstvá doplňujúce stanovený počet účastníkov.

Tento model tu už bol od roku 1993 niekoľkokrát a pohľad do historických tabuliek ukazuje, že počet účastníkov z východu bol vždy viac než desať. K zvýšeniu kvality určite príde, otvoriť by sa mali nové možnosti hráčskeho rastu pre mladých futbalistov.

U rozhodcov je situácia obdobná ako u hráčov. Nedostatok je najväčším problémom pri zvyšovaní kvality rozhodovania. V niektorých oblastných futbalových zväzoch zrátajú počet rozhodcov na dvoch rukách. Kto je trochu lepší a má ambície, ide do ´regiónu´. Dôležitým faktom je aj to, že desať mladých, perspektívnych rozhodcov a asistentov postúpilo do celoštátnych súťaží.

Ak by som mal hovoriť o negatívach, dôjde k zníženiu úrovne najvyššej regionálnej súťaže, ktorou budú Majstrovstvá regiónu - IV. liga. Ďalším negatívom je, že sme museli dopĺňať do šiestej ligy kluby, ktoré neboli na postupovej priečke.

Aké budú najväčšie výzvy v nasledujúcom ročníku pre Východoslovenský futbalový zväz?

Potrebujeme sa spolu rozprávať o vízii, kam chceme dostať regionálny futbal. Musíme reagovať na zmeny. Problémom minulých rokov boli peniaze. Tých nie je veľa, ale ani málo. Oveľa väčším problémom sú hráči. Vo väčšine klubov nie je problém s počtom hráčov v žiackych kategóriách, ale veľký úbytok nastáva pri prechode do dorastu. Tu sa ´stráca´ najviac hráčov.

Dlhodobo nepostupujú víťazi z niektorých oblastných futbalových zväzov, čo vytvára nerovnováhu v šiestej lige. Podobná situácia je aj v V. lige Juh, kde víťaz podtatranskej skupiny odmieta postup do vyššej súťaže. Ak by to tak nebolo, situácia z hľadiska cestovania by bola úplne iná.