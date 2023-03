Rusko dostalo pozvánku na futbalový turnaj, neuskutoční sa však v Európe

Tadžická futbalová federácia v pondelok oznámila, že do nového regionálneho turnaja sa zapojí aj ruské mužstvo.

Podľa Tadžickej futbalovej federácie už Rusi prijali pozvanie. Ruský futbalový zväz to zatiaľ nepotvrdil, no pre štátne médiá vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol: „Momentálne diskutujeme o možnosti a podmienkach účasti ruského národného tímu na tomto turnaji.“

Očakáva sa, že tento krok by mohol ešte viac rozprúdiť diskusiu o možnom vstupe Ruska do Ázijskej futbalovej konfederácie, keďže Rusko sa snaží vrátiť do medzinárodných futbalových súťaží.

Ruská mužská futbalová reprezentácia odohrala od vypuknutia vojny na Ukrajine iba tri medzištátne prípravné stretnutia - proti Kirgizsku, Tadžikistanu a Uzbekistanu. V marci nastúpi v dueloch proti Iránu a Iraku.