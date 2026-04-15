Drsné pozadie lúpeže. Bankára Donnarummu prepadli na objednávku z väzenia

Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma. (Autor: REUTERS)
SITA|15. apr 2026 o 12:51
Incident sa udial v roku 2023.

Prípad lúpeže v dome talianskeho futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu nabral po vyšetrovaní šokujúce rozmery.

Ako referuje web denníka Marca, incident z leta 2023, pri ktorom bývalého hráča Paríža Saint-Germain a jeho partnerku prepadla skupina zlodejov, bol podľa všetkého riadený priamo z väzenia.

Maskovaní útočníci vtedy vnikli do domu dvojice, fyzicky ich napadli a odniesli si luxusné hodinky, kabelky a šperky v hodnote približne jedného milióna eur. Brankár utrpel zranenia a jeho partnerku zviazali, bili a ohrozovali nožmi.

Podľa vyšetrovateľov údajne celú operáciu zosnoval 21-ročný Ilyas Kerbouch prezývaný Ganito. Ten z väzenia prostredníctvom sociálnych sietí kontaktoval komplicov a riadil priebeh lúpeže. Útočníci sa do domu dostali cez strechu a konali podľa jeho pokynov.

Ešte znepokojivejšie sú však zistenia o udalostiach po lúpeži. Kerbouch údajne nariadiť únos a mučenie dvoch členov vlastnej skupiny, údajne z dôvodu pomsty alebo vyrovnávania účtov. Brutálne scény vraj potom sledoval priamo z väzenia prostredníctvom videohovoru.

Prípad má aj ďalší zvrat - podozrivý organizátor z väzenia nedávno ušiel s pomocou komplicov prezlečených za policajtov. Na slobode však vydržal len krátko, keď ho skutočné bezpečnostné zložky opäť zadržali.

Slovenskí futbalisti
Slovenskí futbalisti
