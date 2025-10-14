VIDEO: Nečakaný hráč zápasu. Duel Walesu s Belgickom narušil potkan

BRATISLAVA. Vo waleskom Cardiffe priniesol duel medzi domácou futbalovou reprezentáciou a Belgickom v kvalifikácii o postup na budúcoročné futbalové majstrovstvá sveta aj nečakaný moment.
V 67. minúte duelu musel nemecký rozhodca Daniel Siebert na krátky čas prerušiť hru, keď sa po ihrisku pohyboval potkan.
Belgický brankár Thibaut Courtois sa ho pokúsil chytiť, no neúspešne. Nakoniec ju z ihriska "vypoklonkoval" domáci útočník Brennan Johnson, ktorý si vyslúžil potlesk fanúšikov.
Prítomnosť nechceného návštevníka nemala žiadny vplyv na priebeh zápasu. Po krátkej prestávke sa v stretnutí pokračovalo bez ďalších problémov.
VIDEO: Potkan prerušil zápas Walesu s Belgickom
Belgicko napokon zvíťazilo 4:2, keď sa dvakrát z penalty presadil Kevin De Bruyne (18. a 76. min). Ďalšie góly hostí pridali Thomas Meunier (24.) a Leandro Trossard (90.), za Wales skórovali Joe Rodon (8.) a Nathan Broadhead (85.).
Belgicko si vďaka triumfu upevnilo vedenie v tabuľke J-skupiny so 14 bodmi, zatiaľ čo Wales zostáva tretí s desiatimi bodmi. Epizóda s krysou sa pravdepodobne zaradí medzi najzábavnejšie momenty doterajšieho priebehu kvalifikácie.