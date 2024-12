Sníval o Slovane, Weiss chcel za neho ručiť šekom. Je z neho obávaný útočník

„Mráz je v tejto chvíli kľúčový hráč tímu, to je každému jasné,” vraví pre Sportnet Przemyslaw Michalak, novinár z portálu Weszlo.com, ktorý sa špecializuje na poľskú Ekstraklasu.

Motor sa radí ku klubom s najnižším rozpočtom v poľskej lige. Suma ledva dosahuje päť miliónov eur. V slovenskej najvyššej súťaži by išlo o tretí či štvrtý najvyšší rozpočet.

V lete 2018 zamieril do talianskeho Empoli. „Už ako hráč Senice tam bol na mládežníckej skúške,” vravel o ňom manažér Žiliny Karol Belaník. Podarilo sa mu za neho zinkasovať do klubovej kasy milión a pol eur.

V talianskej Serii A mal raketový vstup. Skóroval už pri svojej premiére. Napriek tomu viac herného času nedostal.

Empoli ho posielalo po hosťovaniach. Najskôr do Crotone, neskôr do dánskeho Bröndby, aj do poľskej Zaglebie Lubin. Napriek tomu, že dostával priestor, neuchytil sa. Nikde.

Talianom pripomínal Moratu

V lete 2021 padol do oka Spezii, ktorá ho odkúpila za podobnú sumu, akú za neho poslalo Empoli do Žiliny. „Pripomína Álvara Moratu,” napísali predstavitelia Spezie pri predstavení Mráza.

Tí nakoniec podpísali o niekoľko dní neskôr iného Slováka, Davida Strelca zo Slovana. Mráz tak putoval opačným smerom. Na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup k slovenskému majstrovi.

Ukázalo sa, že vtedajší staronový kouč Slovana, Vladimír Weiss starší, si na útočníka robil chúťky.