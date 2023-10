Mysleli si, že poľahky postúpia. Poliaci sú však na pokraji blamáže

Impotenciu v koncovke im pomohla prekonať až penalta za ruku súpera, v 76. minúte ju premenil kapitán Tomáš Souček. Domáci mali už v prvom polčase viac ako 20 streleckých pokusov, no vyťažili z nich iba dve strely do žrde.

"Bola to poriadne zložitá situácia. Vedel som, že keď penaltu nedám, bude to pre nás veľký problém. Tri body sú dôležité, aby sme boli stále v dobrej pozícii.

Ak by bolo všetko v poriadku, nedošlo by k výmene trénera," vyhlásil po remíze s Moldavskom poľský kouč Michal Probierz, ktorý v septembri tohto roka na lavičke nahradil Portugalčana Fernanda Santosa.

Poliaci zažili blamáž s Moldavskom už v júni, keď na jeho pôde prehrali 2:3.

"Opäť sme tohto súpera nezdolali a to je masaker. Sme reprezentačný A-tím a nie nejaký výber do 18 rokov, aby sme sa báli Moldavska," kriticky hodnotil kapitán poľského tímu Piotr Zieliňski.

"Na ihrisku to však vyzeralo, akoby sme sa báli. Máme s tým problém a neviem, čo to spôsobilo. Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, neskôr sme sa dokázali zlepšiť, ale všetko je to o našich hlavách.