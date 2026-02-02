VIDEO: Polícia identifikovala fanúšika Interu. Hodil delobuch na brankára súpera

Talianska polícia identifikovala fanúšika futbalistov Interu Miláno, ktorý v nedeľňajšom ligovom stretnutí v Cremone hodil delobuch do blízkosti domáceho brankára Emila Audera.
Muž pri pokuse vhodiť druhú petardu prišiel o niekoľko prstov a bol hospitalizovaný. Polícia v pondelok uviedla, že priaznivcov Interu po prepustení z nemocnice zadrží.
Incident sa odohral krátko po začiatku druhého polčasu za stavu 2:0 pre Inter, ktorým zápas aj skončil. Delobuch vyhodený zo sektora hosťujúcich fanúšikov pristál tesne vedľa Audera, ktorý sa zrútil v šoku na zem. Po krátkom prerušení stretnutie pokračovalo.
VIDEO: Hodenie delobuchu počas zápasu
Inter v pondelok udalosť odsúdil. Prezident klubu Giuseppe Marotta ho označil za neprijateľný incident a ocenil Audera, že zápas dochytal. Vinníka podľa agentúry SID následne napadli ostatní fanúšikovia Interu.
Za škandál, ktorý sledoval z hľadiska prezident ligy Ezio Simoncelli, hrozí Interu pokuta až 50.000 eur a uzavretie časti tribúny. Po záverečnom hvizde hráči milánskeho klubu odmietli ísť pozdraviť vlastných fanúšikov.