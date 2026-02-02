VIDEO: Polícia identifikovala fanúšika Interu. Hodil delobuch na brankára súpera

Fanúšikovia hádžu svetlice na brankára Cremonese Emila Audera v zápase 23. kola talianskej Serie A .
Fanúšikovia hádžu svetlice na brankára Cremonese Emila Audera v zápase 23. kola talianskej Serie A . (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|2. feb 2026 o 15:02
ShareTweet1

Muž pri pokuse vhodiť druhú petardu prišiel o niekoľko prstov a bol hospitalizovaný.

Talianska polícia identifikovala fanúšika futbalistov Interu Miláno, ktorý v nedeľňajšom ligovom stretnutí v Cremone hodil delobuch do blízkosti domáceho brankára Emila Audera.

Muž pri pokuse vhodiť druhú petardu prišiel o niekoľko prstov a bol hospitalizovaný. Polícia v pondelok uviedla, že priaznivcov Interu po prepustení z nemocnice zadrží.

Incident sa odohral krátko po začiatku druhého polčasu za stavu 2:0 pre Inter, ktorým zápas aj skončil. Delobuch vyhodený zo sektora hosťujúcich fanúšikov pristál tesne vedľa Audera, ktorý sa zrútil v šoku na zem. Po krátkom prerušení stretnutie pokračovalo.

VIDEO: Hodenie delobuchu počas zápasu

Inter v pondelok udalosť odsúdil. Prezident klubu Giuseppe Marotta ho označil za neprijateľný incident a ocenil Audera, že zápas dochytal. Vinníka podľa agentúry SID následne napadli ostatní fanúšikovia Interu.

Za škandál, ktorý sledoval z hľadiska prezident ligy Ezio Simoncelli, hrozí Interu pokuta až 50.000 eur a uzavretie časti tribúny. Po záverečnom hvizde hráči milánskeho klubu odmietli ísť pozdraviť vlastných fanúšikov.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Fanúšikovia hádžu svetlice na brankára Cremonese Emila Audera v zápase 23. kola talianskej Serie A .
    Fanúšikovia hádžu svetlice na brankára Cremonese Emila Audera v zápase 23. kola talianskej Serie A .
    VIDEO: Polícia identifikovala fanúšika Interu. Hodil delobuch na brankára súpera
    dnes 15:02|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»VIDEO: Polícia identifikovala fanúšika Interu. Hodil delobuch na brankára súpera