Druhá anglická súťaž upraví formát. Cieľom je zatraktívniť boj o Premier League

Vedenie Anglickej futbalovej ligy (EFL) vo štvrtok schválilo nový formát play off o postup do Premier League.
Počet účastníkov „pavúka“ v druholigovej Championship sa od sezóny 2026/2027 zvýši zo štyroch na šesť.
Dva najlepšie tímy postúpia automaticky do najvyššej súťaže, ako to bolo doteraz. Do play off však nepôjdu len tímy na 3. až 6. mieste, ale aj mužstvá zo 7. a 8. priečky.
Kluby v rozmedzí 5.-8. pozície odohrajú „eliminačné“ stretnutia a víťazi týchto súbojov sa v dvojzápasovom semifinále stretnú s mužstvami z 3. a 4. priečky.
VIDEO: Sky Sports informuje o zmenách
„Po niekoľkých mesiacoch diskusií s klubmi a ďalšími zainteresovanými stranami sme presvedčení, že táto zmena posilní Championship ako súťaž a poskytne viacerým klubom a ich fanúšikom skutočnú šancu na postup,“ uviedol výkonný riaditeľ EFL Trevor Birch podľa AFP.