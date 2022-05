Pekaríka zaskočil Hamšíkov koniec: Myslel som si, že spolu ešte niečo odohráme

Pekarík: Cheme postúpiť vyššie

"Takýto zraz s reprezentáciou som za pätnásť rokov nezažil a už ani nezažijem. Ale nič iné neostáva, len to zobrať do úvahy, rátať s tým, nastaviť sa na takéto nekonečné cestovanie a zápasy zvládnuť aj tak. Nie je iná možnosť. Hráčskou kvalitou patríme do B-divízie, ale to musíme potvrdiť na ihrisku.

Predzápasové reči sa musia zhmotniť vo výkone na trávniku. V tomto prípade štyrikrát za desať dní. Súperi sú, podľa mňa, vyrovnaní, takže to budú aj vyrovnané zápasy.

Máme skúsenosti s Bieloruskom a Azerbajdžanom, nielen dobré, aj sme raz prehrali. Nič to však nemení na tom, že chceme postúpiť vyššie," povedal pre web futbalsfz.sk Pekarík, ktorý je o rok starší než Hamšík, reprezentuje vo veku 35 rokov.