Pekarík sa vrátil do Herthy Berlín. Dali mi sľub, hneď prvý deň bol emotívny, vraví obranca

SENEC. Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík si vyslúžil nomináciu na zraz reprezentácie napriek tomu, že bol bez klubovej príslušnosti.
To však už neplatí, keďže 38-ročný skúsený pravý bek sa vrátil späť do Herthy Berlín.
V metropole Nemecka strávil podstatnú časť kariéry, tentoraz však figuruje v kádri B-tímu, ktorý hrá vo štvrtej najvyššej nemeckej súťaži.
Pekarík obliekal dres Berlínčanov medzi rokmi 2012 až 2024. Vlani sa s klubom rozlúčil a nasmeroval si to do rodnej Žiliny.
Po polroku vo farbách „šošonov“ dohral uplynulú sezónu v tíme Dynamo České Budějovice, ktorý opustil najvyššiu českú ligu.
Pekarík už za rezervu Herthy nastúpil, 30. augusta odohral celé stretnutie proti Zehlendorfu (2:2).
„Všetko nastalo pred mesiacom, kedy mi volal športový riaditeľ Herthy, aby som sa vrátil do Berlína. Dal mi sľub, ktorý mi splnil a hneď prvý deň bol emotívny.
Všetci ma privítali za veľkého potlesku a doteraz dostávam od fanúšikov desiatky správ,“ povedal Pekarík na pondelkovom mediálnom termíne slovenskej reprezentácie v Senci pred úvodnými zápasmi kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku (4.9. v Bratislave) a Luxembursku (7.9. v Luxemburgu).