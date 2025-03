Žiadny klub nechce, aby najdrahší hráč vysedával na lavičke, vraví expert o Slovákovi

Róbert Polievka prestúpil z Dukly Banská Bystrica do MTK Budapešť ako hráč s povesťou kanoniera, tú však zatiaľ v Maďarsku nepotvrdil.

BRATISLAVA. 812 minút a jeden strelený gól. Nie je to práve bilancia, o akej útočník sníva, obzvlášť, ak ide o bývalého kráľa strelca.

„Polievka sa vie dostať do šance, mal strely, trafil aj žrď. Viackrát jeho dobré pokusy zneškodnil brankár. Ten gól nie a nie prísť,“ doplnil.

„Nejako mu to však nesedelo, nedostával také lopty, aké by potreboval a potom už bol ako zakliaty zmrzlinár Bagaméri z obľúbeného maďarského televízneho seriálu, ktorý sa vždy neskutočne snažil, ale nikdy sa mu nič nepodarilo,“ ponúkol zaujímavé prirovnanie maďarský expert.

Keď sa Polievka v úvodných zápasoch gólovo nepresadil, fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. Jedni tvrdili, že jeho prestup bol omyl, druhí mu stále verili, že má na viac a aj to ukáže.

„Aj tentoraz hral podobne ako v predchádzajúcich zápasoch, v ktorých tiež podal dobrý výkon, lenže konečne mu to tam padlo. Po tom góle bolo zrejmé z jeho výrazu tváre, že z neho opadlo veľké napätie,“ doplnil maďarský novinár.

Väčšinou dostával šancu ako náhradník na desiatky minút. Aj v ostatnom stretnutí so Zalaegerszegom strávil na ihrisku iba jedenásť minút ako stredný útočník.

„Myslím si, že Polievka nastúpi buď zľava, alebo ako klasický hrotový hráč. Klub mu stále dôveruje a možno pomaly túto dôveru aj potvrdí,“ vyhlásil Kövesdi.

Slovenského útočníka prirovnal k Fernandovi Torresovi. „Pamätám si, že ho v FC Chelsea vítali ako mesiáša a potom dlhé zápasy čakal na prvý gól. Raz sa to však prelomilo. Verím, že to bude aj Robov prípad. Mám ho rád, je to inteligentný hráč,“ zdôraznil maďarský expert.

O Róberta Polievku sa zaujímal aj bratislavský Slovan, no keď mu prestup nevyšiel, vôbec sa nehral na urazeného, tvrdo makal naďalej v Banskej Bystrici.

Aj tentoraz zvláda neľahkú situáciu ako profesionál. „Je veľmi odhodlaný, vidno na ňom, že veľmi chce. Očividne sa veľmi snaží,“ vyzdvihol Kövesdi.

Verí, že Slovák bude čoskoro zase pravidelne hrávať v základe. „Je jeden z najdrahších hráčov kádra a žiadny klub nechce, aby drahý hráč vysedával iba na lavičke,“ poznamenal maďarský novinár.

Kluby prestupovú čiastku nezverejnili, no v čase prestupu bola jeho trhová hodnota podľa portálu Transfermarkt milión eur.