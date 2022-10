Tréner Kopúň pokračuje pri ženskej reprezentácii, mení sa časť jeho tímu

"Prvé dva roky som šiel do toho s myšlienkou, že nemám čo stratiť, proste som sa vrhol do práce po hlave. V ďalšom období som si už uvedomil, že je ťažšie obhájiť dosiahnuté, čo si vyžaduje ešte väčšiu zodpovednosť a ustáť väčší tlak očakávaní. V treťom období sa to všetko násobí," myslí si 37-ročný Trenčan.

Pozerá sa do budúcna

Slovenské futbalistky nastúpia v novembri na dva priateľské medzištátne zápasy, 12. novembra v Bruseli proti Belgičankám a o tri dni neskôr v Wieneri Neustadte proti Rakúšankám.

"Postupne sa vykryštalizovali súperky, pracovalo sa s viacerými možnosťami. Som rád, že to dopadlo takto. Hráme proti veľmi dobrým európskym tímom a chcem dať v týchto zápasoch priestor všetkým hráčkam z nominácie," povedal Kopúň.