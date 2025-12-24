Pozor na váhu, varuje Guardiola. Ak hráči počas sviatkov priberú, nenastúpia na zápas

Tréner Manchestru City Pep Guardiola povedal pred vianočnými sviatkami svojim zverencom, nech si užijú tri dni bez futbalu, ale nech si strážia životosprávu.
Španielsky kouč hráča varoval, že kto neprejde pri kontrolnom vážení, nedostane sa do nominácie pre sobotňajšie stretnutie proti Nottinghamu.
"Každý hráč sa bude musieť odvážiť. Keď sa 25. decembra vráti, budem ich kontrolovať, či nepribrali," povedal novinárom Guardiola, ktorý je známy dôrazom na stravu a kondíciu.
"Môžu jesť, čo chcú, ale postrážim si ich. Ak nejaký hráč dorazí s trojkilogramovou nadváhou, zostane v Manchestri a do Nottinhgamu nepôjde. "
Na druhej strane ale Guardiola chce, aby jeho zverenci v náročnom programe vypli. "V Anglicku som sa naučil, že akonáhle je možnosť dať hráčom voľný deň, tak by ho mali dostať.
Program je nabitý a hráči by mali mať možnosť si oddýchnuť a zabudnúť na futbal. Byť so svojimi rodinami. Nie je jednoduché vidieť svojho trénera každý deň," dodal jeden z najúspešnejších koučov futbalovej histórie.
Futbalisti City v poslednom stretnutí pred sviatkami porazili 3:0 West Ham a v tabuľke Premier League sú druhí dva body za vedúcim Arsenalom.