Guardiola skritizoval loptu používanú v FA Cupe. Asociácia žiaden problém nevidí

LONDÝN. Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola skritizoval loptu, ktorá sa používa v zápasoch anglického FA Cupu.

Podľa španielskeho kouča nie je vhodná a nedá sa porovnať s kvalitou lôpt v Lige majstrov či Premier League.

"Lopta je nevhodná," vyhlásil Guardiola.

"Už dlhé roky sa to deje v FA Cupe a Ligovom pohári. Viem, že je to biznis a nejako sa na nej dohodli, no lopta skrátka nie je dobrá. Viete, koľko striel mierilo nad bránku? Nie iba Erlingova (Haalandova). Pozrite sa aj na iné zápasy.