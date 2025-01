Guardiola má pred súbojmi proti Realu Madrid obavy. Trápi ho program Premier League

LONDÝN. Španielsky tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City sa obáva, že snahu "The Citizens" o vyradenie španielskeho Realu Madrid v play-off Ligy majstrov 2024/2025 zmarí náročný program Premier League.

"Už to vyzerá ako derby, veď proti Realu nastúpime už vo štvrtej sezóne po sebe," povedal Guardiola a doplnil: "Mohol byť žreb krajší? Áno. Bayern Mníchov by bol poriadne náročný súper. Ale Real Madrid je ťažký, to vieme."

Mnohé európske ligy prispôsobujú svoj program na to, aby svojim klubom čo najviac uľahčili púť pohárovou Európou. V Anglicku to tak nie je.

"V Premier League dávajú tímom z Ligy majstrov vždy najnáročnejší program. Nás čaká mimoriadne ťažký program, či už hráme proti Realu Madrid alebo by sme mali Bayern Mníchov. Problémom však bude medzi súbojmi Ligy majstrov duel proti Newcastlu," reagoval kouč "The Citizens".