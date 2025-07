Cíti sa ako troska. Dám si možno až 15-ročnú pauzu, priznal Guardiola

"Viem, že po tejto etape v City skončím, to je isté. Je to rozhodnuté, viac než rozhodnuté,“ povedal Guardiola pre GQ Spain.

Práca kouča, a nehovorím to len za seba, ale za všetkých svojich kolegov, je v štýle 24 hodín denne - 7 dní v týždni. Ak to nezvládnete v najvyššej intenzite, nemôžete byť úspešný," uviedol Guardiola podľa webu The Sun.

Ešte dva roky

Guardiolova zmluva s Manchestrom City vyprší v roku 2027. Hoci presný dátum svojho odchodu nešpecifikoval, už v máji pre ESPN uviedol, že klub opustí po skončení kontraktu.

„Po tejto etape v City skončím, to je isté. Je to rozhodnuté, viac než rozhodnuté,“ zopakoval.

Guardiola, ktorý v novembri podpísal predĺženie zmluvy, zažil s tímom náročnú sezónu. „Citizens“ prvýkrát od jeho príchodu v roku 2016 nezískali žiadnu trofej.

„Tento rok som štyri alebo päť mesiacov na každom štadióne počúval od fanúšikov, že ma vyhodia. Neexistuje iné povolanie, kde by 60-tisíc ľudí žiadalo, aby ste prišli o prácu,“ poznamenal.

„Keď vyhráte šesť titulov v Premier League, príde čas, keď to pôjde dolu. Je to ľudská prirodzenosť... Je to proces, ktorý musel nastať, a keď sa to stalo, bolo to hlbšie, než sme si vedeli predstaviť.“