Klub mu prirástol k srdcu. Guardiola z Manchestru neodíde ani po sezóne

Päťdesiattriročný kouč prišiel do City v roku 2016 a doviedol ho k šiestim ligovým titulom.

MANCHESTER. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola predĺžil kontrakt s Manchestrom City do roku 2027. Obhajca anglického titulu to vo štvrtok potvrdil na oficiálnej klubovej stránke.

Voči tomuto klubu chovám naozaj špeciálne pocity, preto som veľmi šťastný, že tu zostanem ďalšie dve sezóny," uviedol Guardiola, pod ktorého vedením sa City stalo prvým tímom, ktorý vyhral štyri anglické ligové tituly za sebou.

Španiel sa ešte v lete vyjadril, že v Manchestri by rád zostal. Pôvodne mu mala zmluva vypršať koncom prebiehajúcej sezóny.

"Už predtým som to povedal mnohokrát, ale mám tu všetko, čo si môže tréner priať a veľmi si to vážim. Dúfam, že teraz pridáme ďalšie trofeje k tým, ktoré sme už vyhrali. To bude mojím hlavným zameraním," dodal Guardiola.