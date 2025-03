V ktorom klube oznámi svoj návrat? Francúz sa môže vrátiť po treste na trávniky

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Paul Pogba sa môže od utorka vrátiť na súťažné trávniky. Tridsaťjedenročnému stredopoliarovi vypršal 18-mesačný trest za doping.

Podľa talianskych médií by majster sveta z roku 2018, mohol nasledovať Lionela Messiho do Interu Miami alebo do saudskoarabského klubu Aš-Šabáb. Jeho cieľom je zahrať si v drese národného tímu na MS 2026.

Pogba mal pozitívny test po úvodnom zápase sezóny 2023/2024 v talianskej Serii A, v ktorom Juventus zdolal Udinese 3:0.