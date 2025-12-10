Pogba si obľúbil netradičný šport. Stal sa spoluvlastníkom ťavej stajne

Francúzsky futbalista Paul Pogba sa rozhodol zapojiť do nového športového odvetvia a vrhol sa na ťavie dostihy.
Záložník Monaka a majster sveta z roku 2018, ktorý sa označil za veľkého fanúšika tohto športu, sa stal spoluvlastníkom profesionálneho pretekárskeho tímu a zároveň veľvyslancom dostihov.
Oznámil to v spoločnom vyhlásení so stajňou Al-Habúb, ktorá sídli v Saudskej Arábii.
"Ako veľvyslanec sa stáva mostom medzi kultúrami a predstaví ťavie dostihy publiku, ktoré ich možno objavia po prvý raz," uviedli zástupcovia tímu.
Ťavie dostihy sú lukratívnym a veľmi populárnym športom predovšetkým na Blízkom východe.
Niekdajší najdrahší futbalista sveta Pogba sa pred mesiacom vrátil na trávnik po viac ako dvoch rokoch po treste za doping. V rozhovore pre BBC povedal, že je fanúšikom dostihov už dlhší čas.
"Dosť som to sledoval na YouTube a vo voľnom čase som strávil veľa času tým, že som sa snažil pochopiť techniky a stratégie," povedal.
"Zaujalo ma, koľko odhodlania to vyžaduje od všetkých zúčastnených. Koniec koncov, šport je šport. Vyžaduje srdce, obetavosť a tímovú prácu, "dodal.
Pogba prišiel do Monaka tento rok v júni ako voľný hráč. Futbal si naposledy zahral predvlani v septembri za Juventus, potom vyšlo najavo, že mal po ligovom stretnutí proti Udinese pozitívny test na testosterón.
Pôvodne dostal štvorročný dištanc, ktorý mu Športový arbitrážny súd skrátil na 18 mesiacov, keďže podľa expertov nešlo o úmyselný doping.
Na konci novembra odohral za Monako vo francúzskej lige ako striedajúci hráč prvýkrát niekoľko minút.