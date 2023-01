Zo Žiliny ide na Britské ostrovy. Slovenský talent bol pre nich prvou voľbou

Myslovič len v novembri predlžoval kontrakt so žilinským klubom, bol však otvorený novej výzve. Tá prišla zo štvrtého tímu škótskej Premier League.

Dvadsaťjedenročný futbalista bude do konca aktuálneho ročníka pôsobiť v škótskom Aberdeene. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup.

ŽILINA. Slovenský mládežnícky reprezentant Patrik Myslovič odchádza do zahraničia. Stredopoliar MŠK Žilina bude minimálne polroka skúšať šťastie na Britských ostrovoch.

"Škóti sledovali Patrika už dlhšie. Bola to ich prvá voľba, preto sa to všetko udialo pomerne rýchlo," povedal pre klubový web športový manažér MŠK Karol Belaník.

"Aberdeen na jeho pozícii prišiel o hráča, ktorý bol rovnako na hosťovaní. Priestor by preto mal dostať a bude záležať len na ňom, či a ako sa presadí. Futbalové kvality na to má, počas polročného hosťovania to môže dokázať," dodal Belaník.