Úžasná séria Reims sa skončila po 19 zápasov. Tréner Still: Napísali sme skvelý príbeh

Tréner Parížanov Christophe Galtier, ktorému do konca sezóny vypadol útočník Neymar, musel pred zápasom proti Rennes riešiť aj absenciu pätice kľúčových hráčov z defenzívnych radov.

Zápas sa zlomil na konci prvého polčasu a v úvode toho druhého. Tesne pred odchodom do kabín sa presadil kamerunský útočník Karl Toko Ekambi, ktorý zužitkoval výborný pas za obranu od stredopoliara Benjamina Bourigeauda.

Parížania nastúpili bez zraneného kapitána Marquinhos a v obrane nemohli počítať ani so Sergiom Ramosom či Achrafom Hakimim.

Po chybe 30-ročného Španiela zariadil hosťom dvojgólové vedenie Arnaud Kalimuendo, ktorý skóroval proti svojmu materskému klubu, v štruktúrach ktorého pôsobil od svojich deviatich rokov až do roku 2020, keď odišiel na hosťovanie do Racingu Lens.

Domácich poslal v 13. minúte do vedenia 17. gólom v sezóne 21-ročný Angličan Folarin Balogun. Ešte do prestávky však otočil skóre dvoma gólmi Alexis Sanchez.

"Mali sme neskúsenú obranu. Neexistujú však žiadne výhovorky, ale existujú dôvody. Musíme veci analyzovať oveľa presnejšie. Ale opakujem, zostáva ešte 10 ligových zápasov, stále sme prví a urobíme všetko pre to, aby sme boli majstri," uviedol pre denník Le Parisien tréner PSG Christophe Galtier.

Reims mali v druhom polčase streleckú i územnú prevahu a dvakrát nastrelili žrď. V 58. minúte hlavičkou mieril iba do žrde Marshall Munetsi a predĺženie skvelej série nezariadil v tretej nadstavenej minúte druhého polčasu kanonier Balogun, ktorého strelu zastavila tiež žrď.

"Možno sa po prehre stanem skutočným trénerom. Futbalová realita nás udrela do tváre. Počas celého zápasu sme boli dosť aktívni. Dokázali sme dostať veľmi kvalitného súpera do problémov, na to môžeme byť hrdí. Nie je veľa tímov, ktoré odohrajú 19 zápasov bez prehry.