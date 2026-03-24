Panenka verí v postup Slovákov. V boji o MS môže rozhodnúť domáce prostredie

Trojica nových členov Siene slávy slovenského futbalu z kádra majstrov Európy 1976 v Belehrade verí Slovensku v boji o postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.
Štvrtkový duel proti húževnatému Kosovu označila dvojica Ladislav Jurkemik a Alexander Vencel st. za náročný pre výber trénera Francesca Calzonu.
Autor legendárneho „dloubáku“ Antonín Panenka v rozhovore pre TASR označil za výhodu pre Slovensko, ale aj Česko domáce prostredie, v ktorom oba národné tímy svoje zápasy odohrajú.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) zorganizoval priamym aktérom najväčšieho úspechu československého futbalu bohatý program, ktorý pozostáva zo štyroch dní. Najskôr sa v pondelok popoludní 14 hráčov zo „zlatého“ tímu stretlo na tréningu slovenskej reprezentácie v Senci.
Neskôr večer vstúpili spoločne ako tím Československa do Siene slávy slovenského futbalu. Stalo sa tak pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia od finálového triumfu v Belehrade nad NSR.
Teraz stoja pred dôležitým súbojom a druhým postupom na záverečný turnaj MS slovenskí reprezentanti, ktorých podľa bývalého kormidelníka SR Ladislava Jurkemika nečaká v baráži nič jednoduché:
„Zápas s Kosovom bude ťažký. Verejnosť si môže myslieť, že je to ľahký súper. Je to juhoslovanská škola, ktorá vždy vedela hrať pekný a dobrý futbal. Dôležité bude pre nás, aby sme získali víťazstvo a tešili sa na ďalšieho súpera. Toho máme takisto doma, čo je naša výhoda. Myslím si, že takúto šancu dostať sa na majstrovstvá sveta už asi nebudeme mať.“
Slováci sa predstavia v semifinále baráže proti Kosovu vo štvrtok 26. marca od 20.45 h na bratislavskom Tehelnom poli. V prípade víťazstva nad balkánskym tímom ich čaká životná šanca vo finálovom súboji s lepším z dvojice Turecko/Rumunsko.
Cieľom terajšej generácie okolo Milana Škriniara, Stanislava Lobotku či čerstvého laureáta ankety Futbalista roka 2025 Dávida Hancka, je predstaviť sa medzi svetovou elitou druhý raz v histórii samostatnosti a prvýkrát od roku 2010. Pred šestnástimi rokmi postúpil do Južnej Afriky tím vedený koučom Vladimírom Weissom.
„Bude to určite veľmi ťažký zápas. Kosovo doteraz až tak veľa neznamenalo vo svetovom futbale, ale musíme vziať do úvahy, že Kosovčania hrajú vo výborných európskych kluboch.
Keď sa dajú jednotlivci dokopy ako tím, tak to bude silné mužstvo, s ktorým budeme musieť siahnuť na dno síl, aby sme urobili želaný výsledok. Som však presvedčený o tom, že obecenstvo a následne aj hráči urobia atmosféru, z ktorej sa budeme poslednom hvizde veľmi tešiť,“ uviedol Vencel st.
Slovensku fandí aj spomínaný Panenka. Rovnaký boj o postup totiž čaká aj jeho rodné Česko, ktoré bude čeliť v Prahe výberu Írska.
V prípade priaznivého výsledku vedie následná cesta do zámoria pre Čechov cez triumf proti jednému z dua Severné Macedónsko alebo Dánsko. Český výber čaká na druhú účasť na MS ešte dlhšie. Jediný raz si zahral v roku 2006 na turnaji v Nemecku.
„Myslím si, že oba tímy majú náročnú pozíciu. V kútiku duše človek dúfa, že to dobre dopadne a postúpime. Čechov aj Slovákov čakajú nároční súperi. V čom vidím výhodu je, že budeme hrať dvakrát doma. Je to jednoduchšie. Ak by hralo Česko v Írsku, tak by malo minimálnu šancu. Takto je pre nás väčšia,“ povedal Panenka a pokračoval v rozprávaní o slovenských nádejach zahrať si na šampionáte:
„Je v silách slovenského futbalu postúpiť cez Kosovo, aj keď balkánske tímy sú nevyspytateľné. Výhoda domáceho ihriska by mala hrať v prospech Slovákov a myslím si, že by mali zvládnuť pozíciu mierneho favorita. Následne by ich čakal ešte silnejší tím v podobe Turecka alebo Rumunska, predpokladám skôr, že to budú Turci. Tam už sa môže stať čokoľvek.“