Jedinečné stretnutie generácii. Legendy z Belehradu zavítali na tréning Calzonovho výberu

Spomienky na legendy ožívajú najmä pri okrúhlych výročiach. Päťdesiat rokov uplynie 20. júna tohto roka od doteraz najväčšieho úspechu slovenského i českého futbalu, keď vtedajšie Československo dokráčalo v Belehrade za senzačným titulom majstra Európy za rok 1976.
Prijemné stretnutie priamych aktérov a súčasného kádra slovenskej reprezentácie v pondelok zorganizoval Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Na oficiálny tréning slovenského výberu pod vedením trénera Francesca Calzonu dorazilo 14 hráčov zo zlatého tímu a absolvovalo popoludní jedinečné stretnutie generácií.
Na trávnik seneckého Národného tréningového centra sa postavili ikonickí bývalí futbalisti, medzi ktorými nechýbali autor slávneho jedenástkového „dloubáku“ Antonín Panenka ani slovenskí členovia kádra: kapitán Anton Ondruš, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Marián Masný, Jozef Móder, Jozef Čapkovič, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel st., Dušan Galis, Ladislav Petráš, Dušan Herda, Pavol Michálik a druhý český zástupca František Štambacher. Z pôvodného 15-členného zoznamu vypadol pre zdravotné problémy iba Ján Pivarník.
VIDEO: Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Pozvanie prijal s nadšením
Európski šampióni si urobili spoločnú fotografiu so slovenským národným tímom. Následne sa slova ujal skúsený rečník Karol Dobiaš, ktorý humorom rozosmial prítomných a dal bodku za krátkou, ale pamätnou akciou.
„Od prvej chvíle, keď nám povedali, že by malo prísť k tomuto stretnutiu, tak som to prijal doslova s nadšením. Je to nezvyklý jav, keďže za tie roky sa nestávalo, že by nás reprezentační tréneri pripustili pred zápasom aj keď len k priateľskej debate s hráčmi.
Myslím si, že na jednej strane je to kratučký zásah do ich programu, na druhej, niektorí nás zrejme nikdy nevideli v takomto dosť veľkom počte.
Pre nás je príjemné podať ruku reprezentantom, vidieť ich zblízka, porozprávať sa. Niektorí nás ani nemohli veľmi registrovať, predsa sú to ´mladíčkovia´,“ uviedol pre TASR bývalý brankár Alexander Vencel st.
Stretnutie s Dúbravkom
Osemdesiatdvaročný Vencel prezradil, stretnutie s kým pre neho znamenalo zážitok. Brankárska legenda sa najviac tešila na svojich kolegov medzi troma žrďami.
Na zraze pred úvodným duelom baráže MS 2026 proti Kosovu boli prítomní Martin Dúbravka, Marek Rodák a Dominik Takáč.
„Je veľmi milé stretnúť práve Dúbravku, ktorého som na tomto štadióne v Senci ešte ako reprezentačný tréner mládeže viedol.
Celkovo ja som trochu patriot na brankárov, keďže to bola moja celoživotná úloha.
Som veľmi nadšený z toho, že som tu mohol byť a mohol sa s nimi pred týmto veľmi ťažkým súbojom porozprávať,“ dodal Vencel, ktorý bol spomedzi prítomných najstarší, no plný entuziazmu.
Utieklo to veľmi rýchlo
Československo si na ME 1976 poradilo v semifinále s Holandskom 3:1 po predĺžení a vo finále zdolalo NSR po dramatickom jedenástkovom rozstrele 5:3, keď v riadnom hracom čase aj po predĺžení bol stav nerozhodný 2:2.
Hráči ČSSR vo finálovom stretnutí neudržali náskok, pričom vyrovnávajúci gól inkasovali krátko pred koncom riadneho hracieho času.
V extračase však ustáli psychologickú nevýhodu a rozstrel sa premenil na ich exhibíciu, ktorú zakončil pamätným presným zásahom Panenka.
Legendárny hráč českého Bohemiansu Praha si aj po pol storočí veľmi dobre spomína na historický úspech.
„Zdá sa mi, akoby to bolo včera. Neskutočne to ubehlo. Neviem ani ako sa to tak rýchlo zbehlo a čo som celých tých 49 rokov robil.
Je pravda, že to utieklo veľmi rýchlo. Je iba škoda, že som takto rýchly nebol aj ja na ihrisku,“ povedal Panenka v rozhovore pre TASR.