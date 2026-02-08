Palmer pokoril ikony a stanovil dva rekordy. Rosenior: Je to hráč svetovej triedy

Anglický futbalista Cole Palmer sa blysol hetrikom pri víťazstve Chelsea 3:1 na štadióne Wolverhamptonu Wanderers v sobotnom dueli anglickej Premier League.
Stal sa prvým hráčom v histórii najvyššej anglickej súťaže, ktorý strelil hetrik v prvom polčase až trikrát. So štyrmi hetrikmi v PL sa zároveň osamostatnil na čele klubového poradia.
Palmer prekonal Didiera Drogbu, Jimmyho Floyda Hasselbainka a Franka Lamparda, ktorí majú na konte po tri hetriky v PL v drese Chelsea. Proti Wolves skóroval dvakrát z penalty a tretí presný zásah pridal zvnútra šestnástky po spätnej prihrávke Marca Cucurellu.
„Je to dobrý pocit získať tri body a streliť nejaké góly. Bol to dobrý zápas v náročných podmienkach. Pokiaľ budem strieľať hetriky, budem spokojný. Myslím si, že v prvom polčase sme hrali dobre.
Druhý polčas bol trochu mdlý, ale z osobného hľadiska je skvelé opäť sa zapísať medzi strelcov. Míľnikom nevenujem veľkú pozornosť, ale keď ich človek vidí, je to pekné,“ citoval Palmera klubový web Chelsea.
VIDEO: Zostrih zápasu Wolves - Chelsea
„The Blues“ zvíťazili aj vo štvrtom zápase v PL pod vedením anglického kormidelníka Liama Roseniora. V priebežnej tabuľke im patrí 5. priečka.
„Je to hráč svetovej triedy. Za uplynulý rok odohral obrovské množstvo zápasov bez väčšieho oddychu. Keď je v najlepšej forme, je nezastaviteľný. Som nadšený, že s ním môžem pracovať,“ povedal Rosenior o Palmerovi podľa agentúry DPA.
Líder tabuľky nezaváhal. Arsenal na štadióne Emirates zdolal Sunderland 3:0, keď výstavnou strelou z diaľky skóroval Martin Zubimendi a dvakrát sa gólovo presadil striedajúci Viktor Gyökeres, ktorý má na konte 8 ligových gólov v tomto ročníku.
„Sebavedomie je to čarovné slovo. Keď sa cítite sebavedomo, keď sa cítite dôležitý, keď máte zo seba dobrý pocit, vtedy dokážete posunúť svoju hru na najvyššiu úroveň. Stojíme pri ňom v každom momente, snažíme sa mu pomôcť a podporiť ho. A on to teraz vracia výkonmi, momentálne je vo veľmi dobrej forme,“ pochválil Gyökeresa tréner Arsenalu Mikel Arteta.
„Kanonieri“ majú po sobote náskok 9 bodov na druhý Manchester City, ktorý sa v nedeľu predstaví v Liverpoole.
Tretia je taktiež s 9-bodovou stratou Aston Villa, ktorá remizovala 1:1 v Bournemouthe. Štvrtý Manchester United zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou pod vedením Michaela Carricka.
„Červení diabli“ zužitkovali početnú prevahu po červenej karte Cristiana Romera a po góloch Bryana Mbeuma a Bruna Fernandesa zdolali Tottenham 2:0, čím predĺžili čakanie Spurs na prvé ligové víťazstvo v roku 2026.
Burnley so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom v bránke podľahlo 0:2 West Hamu, ktorý vyhral tri z uplynulých štyroch ligových zápasov.
Burnley stráca na sedemnásty Nottingham 11 bodov, zatiaľ čo „kladivári“ na 18. mieste sa k pozícii nad pásmom zostupu priblížili na tri body.