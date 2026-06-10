Letela z 20-metrovej výšky. Počas zápasu Maďarska spadla na zem kamera

Utorkový prípravný zápas medzi futbalistami Maďarska a Kazachstanu nakrátko prerušil nečakaný incident. Na štadióne Nagyerdei v Debrecíne spadla na trávnik závesná lanová kamera.
Na videách zachytávajúcich incident možno vidieť, ako vrchná časť kamery začala horieť a spadla na zem z približne 20-metrovej výšky.
Stalo sa tak pri postrannej čiare v oblasti, kde sa zvyknú rozcvičovať hráči. Kamera dopadla len dva metre od jedného z kameramanov, ale nikomu sa nič nestalo.
Obe mužstvá si dali v 26. minúte občerstvovaciu pauzu a organizátori sa medzitým so situáciou vyrovnali.
Maďari napokon zvíťazili 3:1. Ani jeden z účastníkov prípravného stretnutia sa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku neprebojoval. Informácie priniesla britská BBC.