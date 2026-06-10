Letela z 20-metrovej výšky. Počas zápasu Maďarska spadla na zem kamera

Maďarskí futbalisti.
Maďarskí futbalisti. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 14:29
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Stalo sa tak pri postrannej čiare v oblasti, kde sa zvyknú rozcvičovať hráči.

Utorkový prípravný zápas medzi futbalistami Maďarska a Kazachstanu nakrátko prerušil nečakaný incident. Na štadióne Nagyerdei v Debrecíne spadla na trávnik závesná lanová kamera.

Na videách zachytávajúcich incident možno vidieť, ako vrchná časť kamery začala horieť a spadla na zem z približne 20-metrovej výšky.

Stalo sa tak pri postrannej čiare v oblasti, kde sa zvyknú rozcvičovať hráči. Kamera dopadla len dva metre od jedného z kameramanov, ale nikomu sa nič nestalo.

Obe mužstvá si dali v 26. minúte občerstvovaciu pauzu a organizátori sa medzitým so situáciou vyrovnali.

Maďari napokon zvíťazili 3:1. Ani jeden z účastníkov prípravného stretnutia sa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku neprebojoval. Informácie priniesla britská BBC.

Reprezentácie

Maďarskí futbalisti.
Maďarskí futbalisti.
Letela z 20-metrovej výšky. Počas zápasu Maďarska spadla na zem kamera
dnes 14:29
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