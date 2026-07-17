Tím dotiahol do najvyššej súťaže a vyhral s ním jediný titul. Zomrel legendárny taliansky tréner

Osvaldo Bagnoli.
Osvaldo Bagnoli. (Autor: X/Goals Side)
TASR|17. júl 2026 o 16:11
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S Interom Miláno sa stal vicemajstrom Serie A.

Vo veku 91 rokov zomrel v piatok taliansky futbalový tréner Osvaldo Bagnoli. V roku 1985 priviedol Hellas Verona k jedinému titulu v Serie A.

Bagnoli viedol Veronu v takmer 400 dueloch a je v tomto ukazovateli klubovým rekordérom.

Na lavičku „modro-žltých“ zasadol v roku 1981, keď mal klub čerstvo za sebou záchranárske práce v Serie B.

Napriek tomu hneď na prvý pokus s tímom postúpil do najvyššej súťaže a o tri roky oslavoval scudetto.

„S hlbokým zármutkom a zlomeným srdcom sa Hellas Verona lúči s čestným prezidentom klubu Osvaldom Bagnolim. Naveky vekov legendou nielen nášho klubu, ale celého talianskeho futbalu.

V sezóne 1984/85 pomohol získať prvý a doteraz jediný majstrovský titul pre klub, ktorý nesídli v žiadnej regionálnej metropole Talianska.

Úspech, ktorý málokto dostatočne oceňuje. Každý, kto si na ten tím pamätá, však bez výnimky spomína ako príčinu úspechu v prvom rade trénera,“ zverejnil vo svojom vyhlásení veronský klub, v ktorého radoch pôsobil v uplynulej sezóne aj slovenský stredopoliar Tomáš Suslov.

Bagnoli pôsobil vo Verone do roku 1990. Následne trénoval aj FC Janov a Inter Miláno, s ktorým sa stal vicemajstrom Serie A v roku 1993, pripomenula agentúra AP. Hellas obsadil v Serie A v uplynulej sezóne 19. priečku a zostúpil.

Serie A

    Osvaldo Bagnoli.
    Osvaldo Bagnoli.
    Tím dotiahol do najvyššej súťaže a vyhral s ním jediný titul. Zomrel legendárny taliansky tréner
    dnes 16:11
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