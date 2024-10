Slovákov vytiahol hore, ale cítil zradu a mlčí: Bola to pre mňa strašná rana

Hlavný šéf nedávno priznal, že ho ranili dvaja kľúčoví hráč. „Bola to pre mňa strašná rana.“

Kvôli jednému v slávnom Ríme upravili kultový hit, iný následne odmietol prestup do Barcelony a Juventusu Turín, ďalší pomáhal pri výrobe tresky. "Stratil som svoju identitu, nevedel som, kto som," priznal ďalší.

Filip Kiss (33)

Do zápasu naskočil až v 83. minúte. Vtedy pôsobil v škótskom Ross County, o rok neskôr zamieril do nórskeho FK Haugesund. V roku 2017 – 22 pôsobil v Al-Ettifaq FC, čo je klub zo Saudskej Arábie. Mal iba dvadsaťšesť, keď zamieril do exotického sveta.

„Od cudzincov sú veľké očakávania. Ak sú výsledky dobré, je všetko v poriadku. Ak sú zlé, na vine sú cudzinci. Vytvárajú aj väčší tlak na domácich hráčov, ktorí sa dlho cítili komfortne a nemuseli príliš bojovať o miesto v zostave,“ opisoval angažmán.