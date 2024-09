Flick zobral prvú prehru Barcelony na seba: Ak za to niekto môže, tak ja

PAMPLONA. Nemecký futbalový tréner Hansi Flick na seba zobral prvú stratu bodov Barcelony v tomto ročníku španielskej La Ligy. Jeho mužstvo prehralo na pôde Osasuny 2:4 a svojmu najväčšiemu rivalovi Realu Madrid poskytlo šancu dotiahnuť sa na rozdiel jediného bodu. Katalánci nezaváhali pod vedením nového kouča sedem ligových zápasov. Na čele tabuľky majú pred Realom naďalej štvorbodový náskok, to sa však môže zmeniť po nedeľnom madridskom derby. VIDEO: Zostrih zápasu Osasuna - Barcelona

"Prehru musíme akceptovať, nehrali sme veľmi dobre. Ak za to niekto môže, tak som to ja, ale musím dávať pozor na svojich hráčov. Je to moja zodpovednosť, pretože hrajú veľa minút. No nečakal som, že budú hrať takto," citoval Flicka španielsky denník Marca.

Päťdesiatdeväťročnému kormidelníkovi pre zranenia chýbalo niekoľko kľúčových hráčov a do základu postavil mladíkov Gerarda Martina, Sergiho Domingueza, Pabla Torreho či Paua Victora. Ofenzívu až v druhom polčase posilnili Raphinha s Lamineom Yamalom. "Rotácie v zostave sú bežné, keďže sa hrá veľa zápasov. Nie je to ospravedlnenie. V druhom polčase sme si zaslúžili niečo viac, ale inkasovali sme góly, keď sme boli v tom najlepšom," uviedol po dueli stredopoliar Barcelony Pedri. "Blaugranas" odohrali v priebehu siedmich dní tri ligové zápasy a v utorok ich čaká súboj Ligy majstrov proti švajčiarskemu Young Boys Bern. "Povedal som hráčom, že musíme ísť ďalej. Hráme v utorok, potom zase v nedeľu a sme na správnej ceste. Keď sa pozriete na súpisku, nie je to jednoduché, ale myslím, že po reprezentačnej prestávke bude viacero hráčov fit," dodal Flick. S istotou mu nebudú k dispozícii brankárska jednotka Marc-Andre ter Stegen či stredopoliar Gavi, ale očakávať môže návrat Fermina Lopeza i Daniho Olma. Osasuna vyhrávala po prvom polčase 2:0 a hoci po zmene strán znížil Victor, potom prišli ďalšie dva góly domáceho celku. V závere stretnutia ešte skorigoval striedajúci Yamal. "Vedeli sme, že Barca je neuveriteľný tím a vyhrala všetko. Zároveň nám bolo jasné, že do toho musíme ísť naplno a tak sme to urobili. Bol to špeciálny zápas," povedal po stretnutí strelec druhého gólu Bryan Zaragoza.