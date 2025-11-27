Najväčší záujem majú domáci priaznivci. Z Európy zatiaľ láka podujatie tri krajiny

Na snímke majstrovská trofej počas žrebu play off kvalifikácie MS2026 vo futbale. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|27. nov 2025 o 09:37
Presné dátumy prvých zápasov budú známe po žrebe.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predala takmer dva milióny vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.

Najviac lístkov si kúpili domáci priaznivci a fanúšikovia z Anglicka, Nemecka, Brazílie, Kolumbie a Španielska.

Presné dátumy prvých zápasov budú známe po žrebe (5. decembra), po ktorom bude nasledovať ďalšie kolo predaja vstupeniek (11.12.).

„So 42 už kvalifikovanými tímami sme svedkami veľkého globálneho záujmu a onedlho sa dozvieme termíny a dejiská väčšiny zápasov,“ povedal prevádzkový riaditeľ turnaja Heimo Schirgi.

Šancu štartovať na MS majú aj Slováci, ktorých čaká v marci baráž proti Kosovu a v prípade výhry sa stretnú s úspešnejším zo zápasu medzi Tureckom a Rumunskom ktorého víťaz si zaistí miestenku.

dnes 09:37
