Najväčší záujem majú domáci priaznivci. Z Európy zatiaľ láka podujatie tri krajiny

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predala takmer dva milióny vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Najviac lístkov si kúpili domáci priaznivci a fanúšikovia z Anglicka, Nemecka, Brazílie, Kolumbie a Španielska.
Presné dátumy prvých zápasov budú známe po žrebe (5. decembra), po ktorom bude nasledovať ďalšie kolo predaja vstupeniek (11.12.).
„So 42 už kvalifikovanými tímami sme svedkami veľkého globálneho záujmu a onedlho sa dozvieme termíny a dejiská väčšiny zápasov,“ povedal prevádzkový riaditeľ turnaja Heimo Schirgi.
Šancu štartovať na MS majú aj Slováci, ktorých čaká v marci baráž proti Kosovu a v prípade výhry sa stretnú s úspešnejším zo zápasu medzi Tureckom a Rumunskom ktorého víťaz si zaistí miestenku.