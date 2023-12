Do majstrovskej vetvy sa každý rok kvalifikuje 32 šampiónov z krajín (prípadne tímov za nimi v tabuľke, ak sa kvalifikujú aj do skupinovej fázy), ktoré sú najvyššie v rebríčku UEFA. Tí odohrajú dve vyraďovacie kolá (hrané doma i vonku), po ktorých z nich vzíde 8 tímov.



Tie si to následne v play-off o osemfinále rozdajú s druhými tímami zo skupinovej fázy UYL (totožná s Ligou Majstrov). Potom sa pripoja aj družstvá z prvých miest a hrá sa vyraďovacím spôsobom až do samotného finále, informuje klubový web MŠK Žilina.