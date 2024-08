Očakávaný debut posily sa blíži. Dani Olmo už môže nastúpiť za Barcelonu

BARCELONA. Vedeniu FC Barcelona sa v utorok podarilo zaregistrovať do La Ligy novú posilu Daniho Olma.

Podľa agentúry AFP sa očakáva, že španielsky futbalista nastúpi po prvý raz za nový klub proti Rayo Vallecano.

Dvadsaťšesťročný stredopoliar vynechal prvé dva zápasy klubu v La Lige po príchode z RB Lipsko, keďže katalánsky gigant sa snažil splniť prísne finančné pravidlá španielskej najvyššej súťaže pre registrácie hráčov.

Po návrate Ilkaya Gündogana do Manchestru City a zapožičaní Clementa Lengleta do Atletica Madrid však Barcelona mohla do svojho kádra zaradiť Olma na súboj proti Vallecanu, ktorý je na programe v utorok o 21.30.