Dembélého korunovácia, Yamal pokorený. Ohlasy zahraničných médií na triumf Francúza

Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé z PSG získal Zlatú loptu počas 69. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or.
Francúzsky futbalista Ousmane Dembélé z PSG získal Zlatú loptu počas 69. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or.
TASR|23. sep 2025 o 07:49
Pozrite si, ako reagovali zahraničné médiá na víťazstvo Ousmana Dembélého.

PARÍŽ. Ohlasy médií po vyhlásení držiteľa Zlatej lopty 2024/25, ktorú získal francúzsky futbalista Ousmane Dembélé.

L´Equipe (Fr.): „Dembele vstúpil do uzavretého kruhu.“

Le Parisien (Fr.): „Dembeleho korunovácia. Zaslúži si to stokrát.“

Le Monde (Fr.): „Zlatá lopta pre Dembeleho, posvätenie mimoriadneho talentu s jazdou ako na horskej dráhe.“

Marca (Šp.): „Šialenstvo okolo Dembeleho, piskot na adresu Yamala a FC Barcelona“

AS (Šp.): „Dembele vykúpený. Z pekla v Barcelone k Zlatej lopte.“

BBC (V. Brit.): „Dembele so slzami v očiach získal Zlatú loptu, počas odovzdávania dominoval PSG.“

Bild (Nem.): „Dembele je nový kráľ futbalového sveta.“

Kicker (Nem.): „Lamine Yamal pokorený. Dembele na vrchole Olympu.“

La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Francúzsko oslavuje s Dembelem.“

iDNES (ČR): „Zlatú loptu získal Dembele, ťahúň Paríža Saint-Germain, ktorý vyhral skoro všetko.“

dnes 07:49
