Šampión padol, Salah sníva ďalej a Osimhen žiaril. Semifinále sľubujú futbalový oheň

Sobotňajšie zvyšné dve štvrťfinálové stretnutia Afrického pohára národov priniesli futbalovú drámu, koniec obhajcu titulu aj ďalší krok Mohameda Salaha k vysnívanej trofeji.
Egypt v strhujúcom zápase zdolal Pobrežie Slonoviny 3:2 a vyradil úradujúcich šampiónov, zatiaľ čo Nigéria si poradila s Alžírskom 2:0 a zabezpečila si semifinálový duel s domácim Marokom.
Štvorgólový Salah
V Agadire rozhodol duel „faraónov“ so „slonmi“ predovšetkým Salah. Egypt viedol už po góloch Omara Marmousha a Ramyho Rabiíu, no vlastný zásah Ahmeda Aboula-Fetouha vrátil Pobrežie Slonoviny späť do hry.
Krátko po prestávke však udrel Salah, ktorý strelil svoj štvrtý gól na turnaji, a hoci Guela Doué ešte zdramatizoval záver, obrat sa nekonal
„Som veľmi šťastný z tohto víťazstva a postupu do semifinále,“ povedal Salah. „Som hrdý, že môžem nosiť egyptský reprezentačný dres a všetci hráči vedia, aká zodpovednosť s tým prichádza.“
Tréner Egypta Hossam Hassan po zápase nešetril chválou: „Chcem sa hráčom nesmierne poďakovať. Sú to skutoční Egypťania, ktorí bojujú pre šťastie svojho ľudu.“ Zároveň pripomenul, že úspech stojí na kolektívnej práci: „Úspech patrí hráčom, počnúc Salahom a Marmoushom, ktorí vedú pressing odpredu.“
VIDEO: Zostrih zápasu Egypt - Pobrežie Slonoviny
Víťazstvo zároveň potvrdilo historickú dominanciu Egypta nad Pobrežím Slonoviny – za 56 rokov vzájomných duelov vyhrali „faraóni“ už jedenástykrát, zatiaľ čo ich súper oslavoval triumf iba raz.
„Sloni“ sa tak stali už siedmym obhajcom titulu v rade, ktorému sa nepodarilo obhájiť triumf. Predtým sa v rokoch 2006, 2008 a 2010 trikrát po sebe stal africkým šampiónom Egypt. Pre Salaha je turnaj o to emotívnejší, že na africké zlato naďalej čaká, keďže finále prehral v rokoch 2017 a 2021. Teraz je len dva zápasy od rekordného ôsmeho titulu Egypta.
Osimhen žiaril pri triumfe Nigérie
V prvom sobotňajšom štvrťfinále v Marrákeši zažiarila Nigéria na čele s Victorom Osimhenom. „Super orli“ zdolali Alžírsko 2:0, keď Osimhen krátko po prestávke najskôr hlavou otvoril skóre a následne pripravil gól pre Akora Adamsa.
„Veľká gratulácia celému tímu za výkon proti veľmi dobrému Alžírsku,“ povedal Osimhen. „Ja som len robil svoju prácu, ale pochvalu si zaslúži celý káder.“
Nigéria, ktorá bola finalistom posledného APN, sníva o štvrtom kontinentálnom titule. V semifinále ju však čaká mimoriadne náročná výzva – domáce Maroko pred zaplneným štadiónom v Rabate.
VIDEO: Zostrih zápasu Nigéria - Alžírsko
Tréner Nigérie Éric Chelle si uvedomuje silu súpera: „Maroko je skvelý tím. Nie je to jednoduché, keď ste hostiteľská krajina, pretože je tam veľký tlak. Dúfam len, že to bude skvelý zápas medzi dvoma skvelými tímami a že vyhrá ten lepší.“
Alžírsky tréner Vladimir Petkovič po vyradení športovo uznal kvality súpera. „Nigéria si zaslúžene vyhrala. Boli lepší ako my,“ povedal a výkon svojho tímu prirovnal k situácii, keď „boxer, ktorý dostáva údery, keď leží na zemi“.
Africký pohár národov tak po sobote pozná všetkých semifinalistov - a jedno je isté: boj o titul vrcholí.