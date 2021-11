Slovan bojuje o divákov, vládnym predstaviteľom poslal otvorený list

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zmenu Covid automatu schváleného Vládou SR dňa 18. novembra 2021, a konkrétne opatrení týkajúcich sa hromadných podujatí.

Chápeme a uvedomujeme si vážnosť situácie so šírením ochorenia Covid-19 na Slovensku a maximálne si vážime všetkých, ktorí proti tomuto ochoreniu bojujú v prvej línii.

ŠK Slovan Bratislava bol v tejto téme vždy proaktívny, navrhoval bezpečné riešenia možnosti účasti divákov na štadióne, a mnohokrát dodržiaval opatrenia aj nad ich stanovený rámec.

Zápas desaťročia o postup do osemfinále

O to viac nás mrzí, že necelý týždeň pred možno najdôležitejším zápasom desaťročia, v ktorom reprezentujeme nielen Bratislavu, ale aj celé Slovensko na najvyššej medzinárodnej klubovej úrovni, bola schválená maximálna povolená kapacita v červenom okrese 200 divákov. Prvýkrát za posledných 15 rokov má slovenský futbalový klub reálnu šancu na postup zo skupinovej fázy európskeho pohára medzi 16 najlepších klubov Európskej konferenčnej ligy UEFA. Naši hráči v takto dôležitom zápase prichádzajú o podporu fanúšikov a o legitímnu výhodu domáceho prostredia, ktorú nám táto súťaž garantuje. Je to krutá rana nielen pre klub, ale aj pre hráčov, všetkých fanúšikov, širokú futbalovú verejnosť, s veľkými nielen ekonomickými dôsledkami teraz i do budúcna.

Nerozumieme, z akého logického dôvodu alebo akým vzorcom bola vypočítaná maximálna kapacita 200 divákov, napríklad na našom štadióne s kapacitou 22.500 divákov. Verili sme, že zostane v platnosti systémové riešenie, ktoré bude zohľadňovať percentuálny pomer z celkovej kapacity štadióna, a nie jedno pevné absolútne číslo pre akýkoľvek štadión alebo podujatie. Takéto riešenie zahŕňal Covid automat, ktorý bol doteraz v platnosti. Sme sklamaní, že nesystematickým rozhodnutím sa neposúvame dopredu, ale vzad.

"Vakcína je sloboda" alebo ako to na Slovensku teda je?

Bratislava má najvyššiu mieru zaočkovanosti v rámci Slovenska. Nielen Bratislavčania a Bratislavčanky, ale všetci na Slovensku, boli pri kampani motivovaní mottom „Vakcína je sloboda“ a oprávnene verili, že okrem ochrany svojho zdravia sa dočkajú aj spomínanej slobody spojenej s návratom do normálneho života. Prijatými novými opatreniami pre hromadné podujatia bola absolútne popretá celá kampaň „Vakcína je sloboda“ a dovolíme si povedať, že zanechá veľký negatívny dopad nielen na fanúšikov futbalu, mladých športovcov, športových priaznivcov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a kamarátov, ale aj na ďalšiu širokú verejnosť. Tieto opatrenia môžu mať za následok väčšiu nevôľu a nechuť obyvateľov Slovenska nechať sa zaočkovať.

Výskum potvrdil, že štadióny sú bezpečné

Sme presvedčení a aj tvrdé dáta hovoria o tom, že futbalové štadióny nepredstavujú riziko pri šírení Covid-19. Dánska štúdia v rámci projektu S.A.F.E. na vzorke 170 zápasov z obdobia apríla – mája 2021, ktoré navštívilo celkom 266 259 fanúšikov, odhalila z tohto celkového počtu len 60 pozitívnych prípadov, čo zodpovedá šíreniu nákazy na úrovni 0,02 %. Z výsledkov jednoznačne vyplýva, že účasť na futbalovom zápase, na čerstvom vzduchu a otvorenom štadióne, je bezpečná.

100% kapacita v okolitých aj ďalších krajinách

Epidemiologická situácia sa zhoršuje naprieč celou Európou i celým svetom. Napriek tomu však aj v našich najbližších okolitých krajinách pristupujú k hromadným podujatiam diametrálne odlišne a umožňujú očkovaným zaplniť sto percent kapacity štadióna. Tento prístup zvolili napríklad v Česku, Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, USA, Kanade a ďalších krajinách.

Navrhované alternatívy riešenia

Nové opatrenia platné od budúceho pondelka umožňujú v režime OP návštevu 200 divákov, pričom títo diváci sa všetci môžu nachádzať v jednom sektore, sedieť vedľa seba a vojsť a vyjsť jedným turniketom. Na základe vyššie uvedeného, ako i tvrdých dát z dánskej štúdie a vývoja v okolitých a ďalších krajinách, preto navrhujeme nasledovné tri alternatívne riešenia:

1. alternatíva: Rovnaký model ako v okolitých krajinách

Aplikovanie modelu z vyššie uvedených okolitých krajín, kde zaočkovaní fanúšikovia môžu zaplniť sto percent kapacity štadióna.

2. alternatíva: Dvesto divákov na každý sektor

Štadión Tehelné pole má 58 samostatných sektorov. Preto ako druhú alternatívu navrhujeme maximálnu kapacitu jedného sektora na 200 divákov, čo bude predstavovať povolenú kapacitu v OP režime 11 660 divákov.

3. alternatíva: Sto divákov na každý sektor

Štadión Tehelné pole má 58 samostatných sektorov. Preto ako tretiu alternatívu navrhujeme maximálnu kapacitu jedného sektora na 100 divákov, čo bude predstavovať povolenú kapacitu v OP režime 5800 divákov.

Dovolíme si upozorniť, že štadión má k dispozícii 70 samostatných vstupných a výstupných turniketov, čo by pri prvej alternatíve predstavovalo 166 ľudí na jeden turniket, a pri druhej alternatíve 83 ľudí na jeden turniket. V oboch prípadoch je to menej ľudí na jeden vstup a výstup než pri absolútnom počte 200 divákov, ako hovorí upravený Covid automat.

Sme presvedčení a veríme, že vyššie uvedené argumenty, fakty a dáta a nami navrhované riešenia Vás prijmú k čo najrýchlejšiemu rozhodnutiu a k zmene opatrení týkajúcich sa hromadných podujatí v novom Covid automate, tak aby sme boli schopní zabezpečiť organizáciu už najbližšieho mimoriadne dôležitého futbalového zápasu ŠK Slovan Bratislava – PAOK FC, ktorý sa uskutoční 25. novembra o 18:45 na štadióne Tehelné pole v Bratislave.

S úctou Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava