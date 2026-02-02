Od Rusnáka k Hanckovi. Mexický stredopoliar posilnil po odchode z USA Atlético

Obed Vargas v drese Mexika.
Obed Vargas v drese Mexika. (Autor: REUTERS)
2. feb 2026 o 22:15
Po nigérijskom útočníkovi Ademolovi Lookmanovi je to ďalšia posila Atlética Madrid.

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa v záverečný deň zimného prestupového obdobia zoznámil s ďalším novým spoluhráčom.

Po nigérijskom útočníkovi Ademolovi Lookmanovi posilnil jeho Atletico Madrid stredopoliar Obed Vargas.

„Los Colchoneros“ angažovali 20-ročného Mexičana narodeného na Aljaške z amerického Seattle Sounders, v ktorom pôsobí ďalší Slovák Albert Rusnák.

Vargas podpísal s Madridčanmi zmluvu do konca júna 2030. Mexický reprezentant odohral 29 stretnutí v uplynulom ročníku zámorskej MLS, strelil v nich päť gólov a pridal rovnaký počet asistencií.

Podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com prestúpil do metropoly Španielska za 3 milióny eur, pričom jeho trhovú hodnotu odhaduje rovnaký zdroj na 8 miliónov.

