FIFA vyriešila jeden z hlavných problémov. Americká vláda uľahčí fanúšikom cestu na šampionát

Prezident FIFA Gianni Infantino (vľavo) a prezident USA Donald Trump.
TASR|18. nov 2025 o 12:25
Minister zahraničných vecí USA apeloval na fanúšikov, aby sa do nového systému prihlásili čo najskôr.

WASHINGTON. Americká vláda v pondelok predstavila nový systém, ktorý uľahčí futbalovým fanúšikom získať víza v súvislosti s návštevou budúcoročných MS. Tie sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.

Držitelia vstupeniek dostanú možnosť vybaviť si dokumenty na vstup do krajiny prednostne, informoval americký prezident Donald Trump.

Šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino a Trump sa stretli v Bielom dome, kde predstavili novú schému.

Bol pri tom aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, ktorý apeloval na fanúšikov, aby sa prihlásili čo najskôr.

„Nečakajte na poslednú chvíľu, lístok vám totiž automaticky nezaručuje povolenie vstupu do krajiny. Úrady vám však môžu víza vybaviť prednostne,“ vyjadril sa Rubio podľa agentúry DPA.

Získavanie víz bolo v uplynulom období jedným z hlavných problémov, ktoré chcela FIFA vyriešiť čo najskôr. Proces bol totiž v mnohých krajinách príliš zdĺhavý.

Portál The Athletic pripomenul, že napríklad v kolumbijskej Bogote ľudia čakajú na termín 11 mesiacov. Ekvádorské Quito (takmer 10 mesiacov) a marocká Casablanca (takmer 7 mesiacov) sú na tom podobne.

Pre príslušníkov krajín, ktoré sú súčasťou Elektronického systému pre cestovnú autorizáciu (ESTA), bude vycestovanie podstatne jednoduchšie.

Ak ich návšteva USA nepresiahne 90 dní, víza nebudú potrebovať. V zozname však nefiguruje napríklad Mexiko, Argentína, Brazília či Uruguaj a rovnako aj väčšie časti Afriky a Blízkeho východu.

