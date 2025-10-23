Rusi chcú vymazať identitu ukrajinského futbalu. Vytvorili nový Šachtar Doneck, získal aj licenciu

BRATISLAVA. Ukrajinská futbalová asociácia (UAF) zaslala oficiálny list Únii európskych futbalových asociácií (UEFA) v súvislosti s najnovšími informáciami o nelegálnej integrácii futbalových klubov z dočasne okupovaných území Ukrajiny do domácich súťaží Ruskej federácie.
Ruská futbalová únia a štátne orgány tejto krajiny údajne "pokračujú v nelegálnej integrácii ukrajinských klubov do svojich domácich súťaží napriek normám medzinárodného práva, základným princípom UEFA a priamym rozhodnutiam UEFA týkajúcim sa postavenia ukrajinských klubov z dočasne okupovaných území".
Jedným z príklad je klub z dočasne okupovaného Donecka s názvom "Šachtar" registrovaný na účasť v druhej lige ruského šampionátu a musí hrať svoje domáce zápasy na území dočasne okupovanej Autonómnej republiky Krym.
"Fiktívny FC Šachtar" už získal licenciu a súhlas od ruskej národnej futbalovej ligy na účasť v nasledujúcej sezóne. Tím používa názov a identitu skutočného ukrajinského FC Šachtar Doneck bez akýchkoľvek právnych dôvodov alebo povolení.
Okrem toho, podľa UAF, nelegálne vytvorené kluby pod názvami Zoria (Luhaňsk), ktorá hrá svoje zápasy v Belgorode, a Fregat z dočasne okupovaného územia Chersonskej oblasti môžu byť tiež zapojené do domácich súťaží v Rusku.
Asociácia zdôraznila, že "skutočnosť účasti klubu registrovaného na dočasne okupovanom území Ukrajiny na súťažiach organizovaných národnou asociáciou iného štátu bez súhlasu UAF je priamym porušením územnej jurisdikcie UAF".
Takéto konanie Ruska je podľa UAF "súčasťou koordinovaného politického pokusu legitimizovať okupáciu a vymazať identitu ukrajinského futbalu".
"Umožnenie takýchto incidentov bez primeranej reakcie nielenže predstavuje hrozbu pre ukrajinský futbalový ekosystém, ale tiež podkopáva normy a princípy riadenia futbalu, ktoré UEFA podporuje," píše sa webe Ukrajinskej futbalovej asociácie.
Ukrajinská futbalová asociácia požiadala UEFA, aby prešetrila status a aktivity uvedených klubov, poskytla oficiálne vysvetlenie ich právneho postavenia a informovala UAF o výsledkoch vyšetrovania.
"Integrita európskeho futbalu, rešpektovanie medzinárodne uznaných hraníc a hodnoty mieru, solidarity a vzájomnej úcty, ktoré UEFA zastáva, sú v súčasnosti ohrozené.
Veríme vo vašu oddanosť zásadám spravodlivosti a žiadame vás, aby ste v tejto veci prijali potrebné opatrenia," doplnila UAF.