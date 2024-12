Iniciátori Superligy sa nevzdávajú, najnovšie zmenili názov súťaže

MADRID. Iniciátori projektu Európskej Superligy predstavili v utorok nový názov, aby zintenzívnili svoje úsilie o vytvorenie súťaže, ktorá by konkurovala Lige majstrov.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) však v decembri rozhodol, že UEFA aj FIFA blokovaním Superligy konali v rozpore s európskym právom. Podľa sudcov tento verdikt nutne neznamená, že súťaž musí byť schválená, no A22 už s podujatím počíta.

Myšlienka sa teraz pretransformovala do názvu Liga Jednoty, v ktorej by umiestnenie v domácich ligách rozhodovalo o účasti. Čo by bolo rovnako ako v Lige majstrov.

Ďalším kľúčovým prísľubom je vytvorenie platformy, na ktorej môžu všetci fanúšikovia sledovať prenosy z novej súťaže bez poplatku.