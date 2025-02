Schytali päťku, otriasli sa a nadelili sedmičku. Nottingham kráča do Ligy majstrov

Hlavným hrdinom duelu bol Chris Wood, ktorý dal hetrik a so 17 gólmi je štvrtý najlepší kanonier súťaže.

Novozélandský útočník má v tejto sezóne na konte už 17 gólov, viac strelil len Salah (21) a Erling Haaland z Manchestru City (18). Rovnaký počet ako on má aj Alexander Isak z Newcastlu.

Nottingham predvádza v prebiehajúcej sezóne obdivuhodné výkony a so 47 bodmi mu patrí tretia priečka v tabuľke. Pred štvrtým Manchestrom City má náskok šesť bodov, no o zápas viac, ale stále veľkú šancu dostať sa do Ligy majstrov prvýkrát od svojho najslávnejšieho obdobia na prelome 70. a 80. rokov.

Nottingham, pod vedením legendárneho trénera Briana Clougha, vyhral vtedy ešte Európsky pohár majstrov v rokoch 1979 a 1980 a naposledy sa v ňom predstavil o rok neskôr.

Nottingham je len druhý klub v histórii Premier league, ktorý na prehru o päť a viac gólov odpovedal rovnakou výhrou.

"To je presne to, čo sme chceli po minulom týždni a rovnako aj fanúšikovia. Posledný zápas sa ani nepriblížil k našim štandardom a preto sme celý týždeň pracovali na veciach, aby sme to napravili.